{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
How swift action could help save lives after cardiac arrest *H&H Plus*
Becky Murray
4 July, 2021 11:09
The case of a top footballer who suffered a sudden cardiac arrest has shone a spotlight on what should be done in such situations in the equestrian world. H&H finds out more
THE “vivid reality” of a top footballer’s sudden cardiac arrest (SCA) has highlighted how quickly action must be taken to
save a life – and sparked more discussions in the equestrian community.
Danish midfielder Christian Eriksen experienced an SCA and was resuscitated on the field during the Denmark vs Finland European Championships match on 12 June. Following the incident, UK
Coaching, in collaboration with Resuscitation Council UK, St John Ambulance and the Joe Humphries Memorial Trust, has produced a free “life-saving digital learning toolkit”, funded by Sport England, to help people learn what to do in the event of sudden cardiac arrest. The toolkit includes practice advice, videos, and an e-learning course.
{"content":"PHA+SW4gdGhlIGV2ZW50IG9mIGFuIFNDQSwgdGhlIGhlYXJ0IHN1ZGRlbmx5IHN0b3BzIHB1bXBpbmcgYmxvb2QgYXJvdW5kIHRoZSBib2R5IGFuZCB2aXRhbCBvcmdhbnMgb3dpbmcgdG8gYW4gYWJub3JtYWwgaGVhcnQgcmh5dGhtLiBFYWNoIHllYXIgaW4gdGhlIFVLIGFwcHJveGltYXRlbHkgNjAsMDAwIHBlb3BsZSBoYXZlIGFuIFNDQSBvdXQgb2YgaG9zcGl0YWwsIGFuZCBvbmx5IDEgaW4gMTAgc3Vydml2ZS4gSWYgZWZmZWN0aXZlIGFjdGlvbiBpcyB0YWtlbiB3aXRoaW4gdGhlIGZpcnN0IG1pbnV0ZSwgaXQgY2FuIHRyZWJsZSBzb21lb25l4oCZcyBjaGFuY2Ugb2Ygc3Vydml2YWwuPC9wPgo8cD5VSyBDb2FjaGluZyBDRU8gTWFyayBHYW5ub24gc2FpZCB0aGUg4oCcdml2aWQgcmVhbGl0eeKAnSBvZiBFcmlrc2Vu4oCZcyBjb2xsYXBzZSBhbmQgcmVzdXNjaXRhdGlvbiBoYXZlIHNob3duIGp1c3QgaG93IGZhc3Qgb3RoZXJzIG5lZWQgdG8gcmVhY3QgaW4gdGhlIGV2ZW50IG9mIGEgc3VkZGVuIGNhcmRpYWMgYXJyZXN0LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l04oCZcyBsZWZ0IG1hbnkgcXVlc3Rpb25pbmcgaWYgdGhleSB3b3VsZCBrbm93IHdoYXQgdG8gZG8sIHdoZXJlIHRoZSBuZWFyZXN0IGRlZmlicmlsbGF0b3IgaXMsIGFuZCBtb3N0IGltcG9ydGFudGx5IHRoZSBuZWVkIHRvIGdpdmUgZXZlcnlvbmUsIGZyb20gY29hY2hlcyB0byBwbGF5ZXJzLCBmYWNpbGl0eSBzdGFmZiwgcGFyZW50cyBhbmQgc3BlY3RhdG9ycywgdGhlIGtub3dsZWRnZSBhbmQgY29uZmlkZW5jZSB0byBhY3QgZmFzdCDigJMgYmVjYXVzZSBldmVyeSBzZWNvbmQgcmVhbGx5IGRvZXMgY291bnQs4oCdIGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTIiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48c2VjdGlvbiBpZD0iZW1iZWRfY29kZS0zMSIgY2xhc3M9ImhpZGRlbi1tZCBoaWRkZW4tbGcgcy1jb250YWluZXIgc3RpY2t5LWFuY2hvciBoaWRlLXdpZGdldC10aXRsZSB3aWRnZXRfZW1iZWRfY29kZSBwcmVtaXVtX2lubGluZV8yIj48c2VjdGlvbiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXIgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlIGxpc3RpbmctLXNpbmdsZS1zaGFyZXRocm91Z2ggaW1hZ2UtYXNwZWN0LWxhbmRzY2FwZSBkZWZhdWx0IHNoYXJldGhyb3VnaC1hZCBzaGFyZXRocm91Z2gtYWQtaGlkZGVuIj4NCiAgPGRpdiBjbGFzcz0icy1jb250YWluZXJfX2lubmVyIj4NCiAgICA8dWw+DQogICAgICA8bGkgaWQ9Im5hdGl2ZS1jb250ZW50LW1vYmlsZSIgY2xhc3M9Imxpc3RpbmctaXRlbSI+DQogICAgICA8L2xpPg0KICAgIDwvdWw+DQogIDwvZGl2Pg0KPC9zZWN0aW9uPjwvc2VjdGlvbj48L3A+CjxwPk1lZGljYWwgRXF1ZXN0cmlhbiBBc3NvY2lhdGlvbiBjaGFpciBNZWdhbiBIYXJkbWFuIHRvbGQgPGVtPkgmYW1wO0g8L2VtPiBhcyBhIHJlc3VsdCBvZiB3aGF0IGhhcHBlbmVkIHRvIENocmlzdGlhbiBFcmlrc2VuLCBtYW55IHBlb3BsZSBoYXZlIGxvb2tlZCB1cCBob3cgdG8gdXNlIGEgZGVmaWJyaWxsYXRvciBhbmQgaG93IHRvIHBlcmZvcm0gQ1BSLjwvcD4KPHA+4oCcV2hhdCBoYXBwZW5lZCBoYXMgYWxyZWFkeSByZXN1bHRlZCBpbiBwZW9wbGUgdXBza2lsbGluZyB0aGVtc2VsdmVzLOKAnSBzaGUgc2FpZC4g4oCcT24gdGhlIHdob2xlIHdpdGggZXF1ZXN0cmlhbiBldmVudHMsIHdl4oCZcmUgdGFsa2luZyBhYm91dCBvbGRlciBwZW9wbGUgaGF2aW5nIGNhcmRpYWMgYXJyZXN0cywgbm90IHRoZSByaWRlcnMsIGJlY2F1c2UgdGhhbmtmdWxseSB0aGV54oCZcmUgc3RpbGwgaW5jcmVkaWJseSByYXJlLiBJdOKAmXMgZ29pbmcgdG8gYmUgbW9yZSBhcHBsaWNhYmxlIHRvIG93bmVycywgc3BlY3RhdG9ycywgcGFyZW50cywgYW5kIGdyYW5kcGFyZW50cy48L3A+CjxwPuKAnFRyYWluaW5nIGFzIG1hbnkgcGVvcGxlIGFzIHBvc3NpYmxlIHNvIHRoZXkgZmVlbCB0aGV5IGNhbiByZWFjdCBpbiBhIHdheSB0byBpbXByb3ZlIHRoZSBvdXRjb21lIGluIHRoYXQgc2NlbmFyaW8gaXMgYWx3YXlzIGdvaW5nIHRvIGJlIGEgZ29vZCB0aGluZy4gWW91IG9ubHkgZ2V0IG9uZSBzaG90IGF0IGl0LCBhbmQgeW91IGhhdmUgdG8gYmUgcXVpY2su4oCdPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+RHIgSGFyZG1hbiBzYWlkIGl0IHdvdWxkIGJlIGhlbHBmdWwgaWYgbW9yZSBlcXVlc3RyaWFuIHZlbnVlcyBjb25zaWRlcmVkIGhhdmluZyBhIGRlZmlicmlsbGF0b3Ig4oCTIGJ1dCBhZGRlZCB0aGF0IHBlb3BsZSBhbHNvIG5lZWQgdG8gZmVlbCB0aGV5IGNhbiB1c2UgdGhlbS48L3A+CjxwPuKAnFlvdeKAmXJlIG5ldmVyIGdvaW5nIHRvIGRvIGFueSBoYXJtIGJ5IGhhdmluZyB0b28gbWFueSBvZiB0aGVtLOKAnSBzaGUgc2FpZC4g4oCcQnV0IHRoZSBtb3N0IGltcG9ydGFudCB0aGluZyBJIHRlbGwgcGVvcGxlIHdoZW4gdGVhY2hpbmcgZmlyc3QgYWlkIGlzIHRvIGNhbGwgOTk5IGVhcmx5LiBObyBvbmUgbWluZHMgaWYgeW91IGNhbGwgZm9yIGhlbHAgYW5kIGl0IGlzIG5vdCBuZWVkZWQuIFdoYXQgdGhleSBtaW5kIGlzIGlmIHlvdSBkb27igJl0IGFzayBmb3IgaGVscCB3aGVuIGl0IGlzIG5lZWRlZC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD7igJxXaXRoIGRlZmlicmlsbGF0b3JzLCBpdCB3b27igJl0IGRvIGFueSBoYXJtIHB1dHRpbmcgdGhlIHN0aWNrZXJzIG9uIHNvbWVvbmUsIGJlY2F1c2UgaWYgdGhleSBkb27igJl0IG5lZWQgc2hvY2tpbmcgdGhlIG1hY2hpbmUgd29u4oCZdCBzaG9jayB0aGVtLiBJIHRoaW5rIHBlb3BsZSB3b3JyeSBhYm91dCBjYXVzaW5nIGhhcm0sIGJ1dCBpZiBzb21lb25lIGhhcyBoYWQgYSBjYXJkaWFjIGFycmVzdCwgdGhleSBhcmUgZGVhZC4gWW91IGNhbuKAmXQgbWFrZSB0aGVtIG1vcmUgZGVhZCwgYnV0IHlvdSBtaWdodCBiZSBhYmxlIHRvIG1ha2UgdGhlbSBsaXZlLiBFbXBvd2VyaW5nIHBlb3BsZSB0byBiZSBib2xkIGluIHRoYXQgc2l0dWF0aW9uIGlzIHJlYWxseSBpbXBvcnRhbnQgYW5kIGNhbiBiZSByZWFsbHkgY3J1Y2lhbC7igJ08L3A+CjxwPkFjY3JlZGl0ZWQgY29hY2ggRmlvbmEgTWFja2lubm9uIG9mIEJhbGhhZ2FuIEVxdWVzdHJpYW4gaXMgaW52ZXN0aW5nIGluIGEgZGVmaWJyaWxsYXRvciBmb3IgaGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaG9yc2VhbmRob3VuZC5jby51ay90YWcvbGl2ZXJ5LXlhcmRzIj4gbGl2ZXJ5IHlhcmQ8L2E+LCB3aGljaCBhbHNvIGhvc3RzIHVuYWZmaWxpYXRlZCBjb21wZXRpdGlvbnMuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+4oCcSXQgd2FzIHNvbWV0aGluZyBJIGhhZCBhbHdheXMgdGhvdWdodCBhYm91dCBidXlpbmcsIGJ1dCB3aGF0IGhhcHBlbmVkIHRvIHRoZSBmb290YmFsbGVyIGNlbWVudGVkIHRoZSBpZGVhLiBXZSBoYXZlIGFsbCBhZ2UgZ3JvdXBzIGhlcmUuIEl0IG1pZ2h0IG5vdCBiZSB0aGUgY29tcGV0aXRvcnMgdGhlbXNlbHZlcywgYnV0IGl0IGNvdWxkIGJlIHBhcmVudHMsIGdyYW5kcGFyZW50cywgeW91IGp1c3QgZG9u4oCZdCBrbm93LOKAnSBzaGUgdG9sZCA8ZW0+SCZhbXA7SC48L2VtPjwvcD4KPHA+4oCcVGhlIG5lYXJlc3QgZGVmaWJyaWxsYXRvciBpcyBhYm91dCB0aHJlZSBtaWxlcyBmcm9tIHVzIGFuZCB3aGF0IHdvcnJpZXMgbWUgaXMgaWYgc29tZXRoaW5nIGhhcHBlbmVkLCBJ4oCZbSB0aGUgZmlyc3QtYWlkZXIsIGFuZCB3aGF0IGlmIHRoZXJlIHdhcyBubyBvbmUgdG8gZ28gYW5kIGdldCB0aGUgZGVmaWIgdW5pdCB0aHJlZSBtaWxlcyBhd2F5P+KAnTwvcD4KPHA+TXMgTWFja2lubm9uIGFsc28gcGxhbnMgdG8gYnV5IGEgbG9ja2FibGUgdW5pdCB0byBhbGxvdyB0aGUgZGVmaWJyaWxsYXRvciB0byBiZSBzdG9yZWQgb3V0ZG9vcnMgYW5kIG1hZGUgYWNjZXNzaWJsZSB0byBvdGhlcnMgaW4gdGhlIGNvbW11bml0eS48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluamVjdGlvbiI+PC9kaXY+CjxwPuKAnEl0IHdpbGwgYmUgcmVnaXN0ZXJlZCB3aXRoIGEgcGFyYW1lZGljLCBzbyBpZiBzb21lYm9keSBuZWFyYnkgcGhvbmVzIDk5OSwgdGhleSBnZXQgZ2l2ZW4gYSBjb2RlIHRvIHRoZWlyIG5lYXJlc3QgZGVmaWJyaWxsYXRvciDigJMgYW5kIHRoYXQgY291bGQgc2F2ZSBhIGxpZmUs4oCdIHNoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+4oCcU29tZW9uZSB0b2xkIG1lIHlvdSBjYW4gYWxzbyBoaXJlIHRoZW0gZnJvbSDCozEgYSBkYXksIHdoaWNoIGNvdWxkIGFsc28gYmUgYSBtb3JlIGZlYXNpYmxlIG9wdGlvbiBmb3Igb3RoZXJzIGFuZCBtYWtlIHRoZW0gZXZlbiBtb3JlIGFjY2Vzc2libGUu4oCdPC9wPgo8cD5Db21wYW5pZXMgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBSZWQgQ3Jvc3Mgb2ZmZXIgaGlyZSBvcHRpb25zLjwvcD4KPHA+Cg=="}
You might also be interested in…
Library image.
Credit: Benjamin Clarke Photography
The rider spent three weeks in a coma after the hacking fall
Dr Steven Cox, of Cardiac Risk in the Young, is encouraging all people between the ages of 14-35 to have
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}