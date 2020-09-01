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FEI Dressage Youth European Championships report: Team Germany dominate *H&H Plus*

Horse & Hound

German riders take home three of the five team gold medals on offer, while the British contingent enjoy strong individual performances, by Selene Scarsi

FEI Dressage European Championships for Children, Juniors, Young Riders, U25 and Ponies, Stable Unikornis, Hungary, 9–30 August

A single location hosted all five divisions of the dressage youth Europeans, over three weeks of competition. The Hungarian venue, which had already been assigned the children and under-25 championships, stepped up to replace Hartpury, the original venue for the junior and young rider Europeans, and Strzegom (ponies), both of which were forced to cancel due to the Covid-19 pandemic.

The children-on-horses and junior classes were dominated by Germany both individually and as teams. Fourteen-year-old Emily Rother claimed the gold medal in the children division with over 86% in the individual test, riding Jasper 224, a nine-year-old Oldenburg by Jazz Rubin, in only their fifth show together.

In the junior classes, Germany took an easy team gold led by Anna Middelberg on the Belissimo gelding Blickfang HC, who also won the individual gold.