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Eventing highlights: Milnes makes it a double and one pair score a 9.5 dressage *H&H Plus*
Ellie Hughes
20 August, 2020 18:20
A 21-year-old stallion who refuses to be retired spearheads Charlotte Milnes’ successful event at Skipton, plus we bring you the best stories from Moreton and Norton Disney, including a 9.5 dressage score
Skipton (2), North Yorkshire
Charlotte Milnes found that wins come along like buses when she topped two sections – and finished second in another – at Skipton (2).
“I’ve been waiting years for a win, so to have a day like this was a dream,” said Charlotte, who headed the BE90open on her 21-year-old “semi-retired” stallion Forinth and a BE80(T) on her mother Jo Milnes’ JD II.
Forinth was campaigned to advanced level by James Adams before joining the Milnes family’s West End Farm Stud in Yorkshire in 2013 as a schoolmaster and working stallion.
“He’s still busy at stud, but we’ve been trying to retire him from competing for a while,” explained Charlotte, who now lives in Gloucestershire but often returns home to compete. “It hasn’t worked, though, as every time he sees the lorry on the drive he says, ‘What about me?’ and refuses to be left behind.”
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