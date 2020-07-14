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Eventing is back! Check out who was winning over the weekend *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

Riders are delighted to be eventing, as Dani Evans and Harry Meade are among the winners at Tweseldown

Tweseldown (3), Hants, 10–13 July

Dani Evans kicked off her campaign in style on the opening day of the restarted eventing season at Tweseldown. The Somerset rider led throughout to take intermediate section F on C Born Fresh Z (Frankie) and landed the runner-up spot in intermediate section E on Hollywood Dancer (Holly).

“They are two very straightforward horses – it makes my life easier as you’re only as good as what you’re sat on and they help me,” she said.

Heather and Kirk Ehrlich bought Frankie as a young horse for their daughter Taylor, who competed him until she went to university and handed the reins to Dani in 2018.