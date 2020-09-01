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Eventing highlights: Mason makes a comeback *H&H Plus*

Ellie Hughes

A mother of four who completed Burghley nearly 30 years ago wins with her new purchase

Solihull (2), West Midlands

“If I don’t get back into it now, I never will,” declared BE100open section C winner, Gill Mason, who rode round Burghley in 1991 and – four children later – decided 2020 was the year she was going buy another event horse.

“I’ve been competing on and off on my daughter Katharine’s horses, but as she has been home from university since lockdown and doing them herself, I thought it would be a good time to get something of my own,” said Gill, who penned a wanted advert and subsequently teamed up with Trinity O Really, who had been campaigned to intermediate by Frankie Dettori’s daughter, Ella.