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Eventing highlights: A one-eyed mare claims open intermediate glory and more *H&H Plus*

Ellie Hughes

Sweden’s Therese Viklund steers her one-eyed mare to open intermediate glory as sporting action resumes after a four-month hiatus

Barbury, Wilts

From a starting line-up packed with household names, rising Swedish star Therese Viklund scored her first win on British soil with her jumping machine Viscera, who lost an eye two years ago after suffering from uveitis.

Therese, 33, who is based with Swedish head coach Fred Bergendorff, admitted the open intermediate win surprised her. “It has been a frustrating year and to be honest I didn’t imagine we’d be back eventing at all, but I couldn’t have asked for a better restart,” she said. “There have been positives to come out of the situation – lockdown gave me the chance to work hard on my showjumping with Fred and it has really paid off.”