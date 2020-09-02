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Dressage highlights: Quivantos makes a winning return *H&H Plus*

Andrea Oakes

A sleepy “surprise” proves successful, while a Paralympic champion is back in action after an accident

Northallerton EC, North Yorks

Hannah Grummett’s Quivantos returned to the arena for the first time since 2017 with a double win at advanced medium. The 13-year-old Quidam De Revel gelding, whom Hannah has produced from prelim, enjoyed an extended period of downtime doing farm and beach rides while Hannah concentrated on running her livery yard. The pair were ready to return to competition earlier this year, but then lockdown interfered.

“We haven’t been out for ages, so we were a bit rusty,” said Hannah, who trains with Gilly Hinnigan and Chris Pugh, and says that Quivantos has come back fresher and stronger after the break.