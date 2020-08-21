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Dressage highlights: Lockdown schooling pays off and a talented home-bred wins *H&H Plus*

Andrea Oakes

Lockdown schooling pays dividends for an energetic thoroughbred, and a spooky but talented home-bred’s prelim score improves by 10% in three weeks

Bicton Arena, Devon

Effervescent thoroughbred gelding Voolra is excelling at the higher levels, scoring a 70.92% inter I win with Lucy Baker to bring his post-lockdown tally to three.

“After all those years of wishing he didn’t have so much energy, I’m now glad of it,” said Lucy. “He’s thrives on work and tries his heart out. It was a tough class with some great combinations – I’m delighted.”

Lucy has endured a challenging few months, after being sidelined with a wear-and-tear-type back injury and losing her promising prix st georges (PSG) gelding Ifya Like to a sudden, short illness.