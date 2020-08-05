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Dressage highlights: Impressive treble for Millis *H&H Plus*

Andrea Oakes

Exciting younger horses create a stir across the levels

Keysoe, Beds

Lockdown training has paid off for Sarah Millis, whose “orange pocket rocket” Impressive VDC scored a prix st georges (PSG) double on his first attempt at the level.

“He went well in the six-year-old classes last year, but I’ve had that bit of extra time to build on his strengths,” said Sarah of the Charmeur gelding she bought as a youngster from Equine Elite, who scored more than 74% on the second day. “He’s an intelligent horse and enjoys his work.”

Sarah’s novice 39 winner, Kodora SRV, was another Equine Elite auction buy. “As soon as I sat on Dora, I thought, ‘I love this’,” said Sarah of Kate Moisson’s five-year-old mare. “She has such lovely natural balance, with a willing attitude and a big engine. And she was super-bold, for her first show.”