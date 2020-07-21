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Dressage highlights: A spooky Spanish gelding shines and more from across the country *H&H Plus*

Andrea Oakes

A spooky Spanish gelding exceeds expectations, while a young rider shows off new stars

Bury Farm, Bucks

A 70% score was “the cherry on top” for Samantha Wuidart and Lince FS, who achieved a personal best to head Saturday’s advanced medium 85.

Samantha was barely a teenager when she travelled to Spain to view the PRE gelding as a four-year-old. “He wasn’t the horse for me, but I still said ‘yes’,” she recalls. “He was spooky and had so many problems; I couldn’t even get him around my home arena, let alone at a competition. He knew all the party tricks, including rearing and bolting, but we kept going and now I wouldn’t change him for the world. He’s my best friend.”