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Dressage highlights: A PSG comeback for one rider, while a Welsh pony impresses *H&H Plus*

Andrea Oakes

A grand prix rider returns to the higher levels for the first time in five years, and a Welsh pony impresses his fan base

Sparsholt College EC, Hants

“It’s exciting to be back in tails,” said Olivia Oakeley, who headed the prix st georges (PSG) qualifier with Rock Diva. Olivia, a team member at five European championships as a junior and young rider, was competing in her first PSG for five years.

“‘Rocky’ is the most trainable horse I’ve sat on,” she said of the seven-year-old Rock Forever daughter, who was bred by Katarzyna Koch in Germany and bought at two. “She’s sassy but such a trier; she felt pretty much like a horse who has been doing it all her life. While her pirouettes are still a work in progress, her tempi changes are a highlight.”