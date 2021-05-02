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Disruption charges dropped against sabs after prosecution ‘got in a mess’ *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

    • Two saboteurs were in court last week on disruption charges, which were dropped during the trial. H&H reports on the full court hearing, including a conviction for assault

    CHARGES of disrupting hunts were dropped against two saboteurs – although one was convicted of assault – after the prosecution tried to amend the charge during the trial.

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