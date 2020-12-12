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Decision to cancel eventing Europeans explained following social media debate *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

H&H speaks to the FEI and major organisers about why there will not be an eventing European championships held next year

THE FEI has explained the application process behind the cancelled 2021 eventing European Championships after disappointment was expressed about the decision.

Following the announcement that the European Championships would take place for showjumping and dressage only next year (news, 29 October), debate has raged online as to why eventing cannot run.

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