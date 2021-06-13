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Campaign to protect farriers after survey shows injury risks *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

    • H&H finds out what a survey of farriers’ on-the-job injuries revealed, and what is being done to keep equine professionals safer while at work

    A SURVEY looking at injuries suffered by farriers on the job has highlighted the risks farriers are exposed to — and will form the basis of a new safety campaign.

    The British Farriers and Blacksmiths Association (BFBA) conducted the survey, which was completed by 349 farriers and apprentices.

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