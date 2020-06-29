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Calls for theft of an animal to be made a specific offence *H&H Plus*
Becky Murray
29 June, 2020 18:08
Currently an animal being stolen is treated the same in law as the theft of inanimate object, such as a bicycle, but campaigners hope this can be changed to make sentences more closely reflect the emotional impact of such a crime. H&H finds out more...
The law does not sufficiently consider the “devastating impact” the theft of an animal has on owners, campaigners believe, as fresh calls are made for tougher legislation.
The House of Commons’ petitions committee has written to secretary of state for justice Robert Buckland urging the government to amend the Theft Act or the Animal Welfare Act to create a specific new offence of pet theft, with an appropriate sentencing range that reflects the true impact.
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