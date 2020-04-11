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Boost for riding in Bahamas after FEI approval *H&H Plus*
Becky Murray
11 April, 2020 11:18
Opportunities for equestrian sport in the Bahamas are set to grow as the country faces “exciting times” since its national federation was recognised by the FEI.
Equestrian Bahamas joined the FEI at the end of 2019 so riders can now compete in FEI events under the Bahamian flag. The federation is aiming to expand the grassroots sport as well as developing elite riders with aims of taking part in future Pan American and Olympic Games.
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