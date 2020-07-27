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Calls for review of FEI blood rules after Olympic showjumper’s appeal *H&H Plus*

Becky Murray Becky Murray

An interesting case brought before the FEI Tribunal has once again given rise to concerns that the current blood rules are not “fit for purpose”. H&H finds out more...

New calls have been made for a review of the blood rules in showjumping over concerns they are not “fit for purpose”.

The topic is under the spotlight again after Irish Olympian Billy Twomey lost his appeal against the FEI’s decision to eliminate him when blood was found on the flank of Lady Lou at the boot and bandage control check after his grand prix-winning round in Wellington, Florida, on 15 March.

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