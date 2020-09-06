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Hunting prepares for autumn with new Covid-19 protocols *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

The Hunting Office has issued guidelines on conduct, risk assessment and mitigation strategies to all hunts and is calling for everyone to comply with the protocols that will allow hunting activities to get under way. H&H finds out how autumn hunting will be different this season...

As hunts start their autumn hunting activities across the country, the Hunting Office has issued guidelines to aid “safe and responsible operation”.

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