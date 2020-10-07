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Arena UK showjumping report: Dawson’s double success *H&H Plus*

Suzanne Jones Suzanne Jones

Charlie Dawson and Iloma add to their tally, while Yazmin Pinchen is in the money with a veteran stallion

Arena UK September Second Round Show, Lincs

Charlie Dawson’s decision to carefully select classes for Iloma paid off with a double whammy in the talent seekers and Equitop GLME Foxhunter second round.

They had already secured newcomers qualification and concluded this show by also taking a grade C ticket to count four finals at the alternative Horse of the Year Show at Aintree.

“She trusts me, we have an unbreakable bond,” said Charlie, 21, who bought the Untouched S x Mr Blue seven-year-old unbroken four years ago.

“She was a wild, feral 15.2hh and used to run around the stable and guard her food. I think she was in a pen with others so we spent time handling her, though at first I fell off more than I was on!”