{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Best of British breeding is celebrated virtually *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

The winners of the 2020 British Breeding awards have been announced. H&H finds out who won what, and speaks to some of the owners and breeders

THE achievements of top British breeders and their horses were marked by British Breeding in a virtual celebration.

The event’s highlight, the unsung hero award, went to Liz Wilkinson, who retires this year after 41 years at the Matson family’s Twemlows Hall.

You may also be interested in…