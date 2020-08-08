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‘We must plan it will take place’: What it takes to postpone an Olympic Games *H&H Plus*

Lucy Higginson

Putting back an Olympics by a year is a staggeringly huge undertaking. Lucy Higginson finds out what’s involved

Just how hard is it to postpone Tokyo’s Olympics by a year?

By this stage of the annus horribilis that is 2020, almost everyone has had to cancel or reschedule something sizeable. Be it a party, holiday, wedding or reunion, we’ve had to balance personal disappointment against the greater crisis, and spend hours unpicking plans, chasing up deposits, cancelling flights and more.

Spare a thought then for the Tokyo Olympic Organising committee (TOKOG) who have had to postpone 2020’s biggest party of all, involving 41 different venues, 11,000 athletes and an anticipated 600,000 visitors from around the world.