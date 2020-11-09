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The excitement of hen dos on the hunting field *H&H Plus*

Horse & Hound

Adrenaline-filled hunting hen dos aren’t for the faint-hearted. Saskia Campbell talks to brides who braved one

If you’re a maid of honour tasked with organising a one-of-a-kind bachelorette weekend here in Blighty, your choices can feel quite limited, even more so now Covid-19 has risen its head.

We can no longer head up north to Liverpool or descend into the streets of London en masse for a weekend of 24-hour clubs, doner kebabs and sticky dance floors, and chances are the local male-stripper service won’t be able to navigate a socially distanced lap dance for the bride in question.

All may not be lost, though, if your “hen” has hunting blood coursing through her veins. Foregoing phallic memorabilia, UK party towns and strippers in favour of galloping across the countryside on a “hunting hen” could end up being the best decision you make.