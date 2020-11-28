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Springpod Diamond Legacy: ‘She wanted to win as much as I did’ *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

A striking chestnut mare teamed with one of the best producers in the country is a recipe for success. Alex Robinson speaks to the connections of this promising six-year-old riding horse

Need to know…

Diamond Legacy
Age: six
Class: large riding horse
Breeding: Diamond Hit x Wolkentanz
Breeder: Annabel Jenks
Rider: Robert Walker
Owner: Miranda Wallace
Greatest achievements: first and novice riding horse champion UK Nationals; first, novice riding horse champion and novice supreme British Show Horse Association (BSHA) autumn gala, all 2020

Rider Robert Walker

“The one word I’d use to describe ‘Ziva’ is classy. While she is still babyish, there are glimpses of the horse she’ll be in the future.

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A brush with death, Windsor whitewash and multiple back-to-back HOYS titles. Find out which memorable moments stick out for this