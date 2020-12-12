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All in a day’s work: the bridleless rider, Shuna Mardon *H&H Plus*

Tessa Waugh

Shuna Mardon on the mare that led her to compete without a bridle – and breeding a quarter horse dynasty

My first memory of horses was when I was three, escaping my nanny in the nursery to lead a Clydesdale from his cart to the stables. We also had a gorgeous miniature Shetland and my siblings and I would play all over and around her.

Our mother instilled in us our love of horses and always supported us. When I came back from a trip buying horses with my boyfriend, now husband, Philip, I told her, “Mum we got engaged.”

She replied, “Oh good God, is that all? I thought you’d bought another stallion.”

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