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Showjumping is back! Read highlights from shows across the country *H&H Plus*

Penny Richardson

As riders familiarise themselves with the new-look sport, Lottie Platt hits the ground running and Holly Smith debuts some exciting new talent, by Penny Richardson

Pyecombe, West Sussex

Local rider Lottie Platt won the major class, a 1.30m/1.40m handicap, on Indigo I at Pyecombe’s first affiliated show since the relaxation of lockdown. Lottie is usually seen on home-bred Team 55 horses, but seven-year-old Indigo, by Luidam, was bred in Wales by Castell Sports Horses.

“I bought her after seeing her at Hickstead with Alex Hempleman as a four-year-old,” explained Lottie. “She has a special brain and knows she’s good, but lockdown has actually been good for us both. I’ve had to focus on training and despite being very low-mileage, she’s as forward as any horse of the same age. I’m hoping to do bigger classes next season and ranking classes when she’s nine. She certainly feels capable.”