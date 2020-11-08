{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

All in a day’s work for royal saddle maker Adrian Benge *H&H Plus*

Helen Triggs

Adrian Benge on organising a birthday party for The Queen and making flying harnesses for Superman, as told to Helen Triggs

/no creditIt was Harvey Smith who inspired me to try saddlery making. I was a member of the Royal Corps of Transport Band at Aldershot and we played at Horse of the Year Show and the Royal International. One year I was asked to look after the foreign riders’ room (although it was mainly British riders in there). I watched Harvey Smith stitching a bridle and it sparked my interest.

I went to the King’s Troop barracks in London and I spent time in their workshop. After that I asked if I could learn. The army bands used to finish work at 12pm so I would leave Aldershot and drive to St John’s Wood and I learned my skills there.


.

You may also be interested in…

Go behind-the-scenes at The Queen’s Highland pony stud at Balmoral

In this week’s Royal special issue of Horse & Hound magazine (16 November 2017), Melanie Scott gets given an exclusive