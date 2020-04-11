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Remote training: A more versatile approach to coaching riders *H&H Plus*

Andrea Oakes

One positive thing that may come out of this crisis is a more versatile approach to coaching. Andrea Oakes discovers how riders make remote coaching work

So we’re off games and confined to quarters – a frustrating time as far as training is concerned. While most riders rely on regular guidance, thriving on feedback and constructive criticism, the current movement restrictions have called time on traditional lessons and clinics.

The early days of lockdown saw a flurry of activity from the more proactive coaches, who turned to technology to keep their clients’ confidence high and their progress on track. Yet as the possibilities of training by live link or video opened up, the question emerged as to whether we should be riding at all while our emergency services are under such strain.