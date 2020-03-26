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Nurturing mini ridden combinations to success *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

Is the mini ridden combination the hardest nut to crack, and how do you produce one to succeed at top level? Tricia Johnson finds out

Britain’s plaited “mini” ponies – lead-rein and first ridden – have long been the envy of the world for their quality and manners, and have also launched stellar careers for riders across the disciplines.

These classes continue to attract huge entries, but priorities appear to have changed in recent years, and today’s picture is not always a pleasant or instructive one. The sight of highly strung mini ponies going in a fixed, overbent outline – unable to walk out correctly – is becoming increasingly common.