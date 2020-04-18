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‘Not many huntsmen were blessed by Desmond Tutu’: H&H talks to hunt master Richard Guerney *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

What makes a 48-year-old decide that the one thing he really must do in life is hunt a pack of hounds?

On the face of it, it looks like lunacy. After all, it wasn’t as though Richard Gurney’s life had lacked interest and challenges – far from it. He had worked in high-goal polo, attempted to ride in the Grand National (and nearly pulled it off), run successful businesses, raised huge amounts of money for charity and written and produced a pop song. And, as an MFH of the Old Surrey Burstow and West Kent for a decade, he couldn’t plead ignorance – he knew just how hard it would be.