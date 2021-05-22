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Monkeying Around: ‘He was meant to be a project to be sold, but I forgot the selling bit’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

    • This up-and-coming star won last year’s CCI4*-L at Burnham Market and is aimed at his first five-star at Luhmühlen next month. Pippa Roome speaks to his connections

    Need to know

    MONKEYING AROUND
    Age: 10
    Breeding: Bertoli W x Donnerhall
    Rider: Izzy Taylor
    Owner: Mark Sartori and rider
    Greatest achievements: first six-year-old World Championships at Le Lion d’Angers 2017; first Floors Castle CCI3*-S 2018; eighth British seven-year-old championships at Osberton 2018; sixth Burgham CCI4*-S 2019; third Burgham CCI4*-S 2020; first Burnham Market CCI4*-L 2020; third Burnham Market CCI4*-S 2021; second Aston-le-Walls CCI4*-S 2021 (class names updated to current format).

    You can also read this feature in the 20 May issue of Horse & Hound magazine.

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