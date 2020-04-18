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Mindset training: Create the space *H&H Plus*

Horse & Hound

In part two of our series on transforming mental fitness, Charlie Unwin explains how to clear your mind and develop a performance-boosting breathing habit

One of the biggest challenges of our generation (of which there seem to be many right now), is trying to process the deluge of information that competes for our attention. It’s thought that, with the aid of technology, our brains are processing the same amount of information in one day that our ancestors would have processed in a lifetime. Just take a moment to digest that!

As a result, we have become used to a constant stream of data running through our head, so much so that we don’t really question it.

In sport, this presents a significant challenge, because we need singularity of focus, which comes from a clear mind, to maintain our attention on executing complex skills consistently, sometimes for long periods of time.