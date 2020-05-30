Lockdown living: the highs and lows of life at home with top riders during the pandemic *H&H Plus*

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Rebecca Hughes, wife of Team GBR dressage rider Gareth

A few years ago, I bought Gareth a guitar for his birthday, but he’s never had time to touch it – until now. Every afternoon he takes himself off into a different room to learn to play. Initially our young cat would run away from him when he picked it up and gave it a strum, but she’s stopped doing that now, so he must be improving!

He’s also been mowing the lawn as often as he can – Gareth is a homebody generally, so while it has been disappointing not to be working towards the Tokyo Olympics, he has been able to enjoy this rather strange break.

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