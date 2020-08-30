{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Life lessons: Course-designer Sue Benson *H&H Plus*

The Badminton runner-up and leading course-designer on never doing anything badly and always controlling the horse’s shoulders
Pippa Roome Pippa Roome

Sue won three eventing European Championship medals with the British team and was second at Badminton in 1979. She remains involved in the sport as a cross-country course designer – the highlight of her career in this sphere was being responsible for the track at the London Olympics – and she also owns two event horses.

I wish I had known when I was a teenager how hard my mum worked to give me the chance to be an event rider. After she died, I wondered if I had thanked her enough.

From a very early age, I was told life wasn’t fair, which I live by. My mother always said never to do anything badly. If I did a bad transition out hacking, I’d do it again. She also said if you don’t think you can do it, you probably won’t – negativity breeds losers.