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Legends of the sport: How Graham Fletcher made his name in showjumping *H&H Plus*

Penny Richardson

The Nations Cup stalwart made his name producing bargain horses to the highest level. Penny Richardson plots his career from all-round sportsman to Olympic athlete

When I ask Graham Fletcher what it was like to be showjumping’s pin-up boy of the 1970s, there is a moment’s silence before he bursts out laughing.

“At the risk of sounding conceited, I don’t think there was a downside. I really enjoyed it!” he replies.

But Graham Fletcher was always a lot more than just a pretty face. He rode at two Olympics, was reserve for a third and went to number four as trainer of the British team. His major wins included grands prix at Meccas such as Aachen, Olympia and Dublin. A former international selector and board member of the British Show Jumping Association (now British Showjumping), for many years he has also found the time to write a column about his sport for this magazine. And most impressively, the majority of his wins were on horses that were inexpensive buys.