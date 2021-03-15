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Kim Bailey interview: ‘People were telling me to stop, but I was determined to prove them wrong’ *H&H Plus*

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    • Trainer Kim Bailey has shown the “survival instincts of a fox” since completing a Gold Cup/Champion Hurdle double in 1995, as Julian Muscat finds out

    Trainers of a certain age express a common lament. They cannot fathom why owners flock to younger practitioners when they boast a wealth of experience. As their strings dwindle, lament descends to self-pity. Before they know it, they are ushered into enforced retirement as grumpy old men. Not Kim Bailey. The man now approaching his 68th birthday knows more than most about life’s snakes and ladders. It has taken him 20 years to reclaim the prominence he enjoyed when everything came easily. Although he’d fail the vet the moment he walked out of his box, he combines the survival instincts of a fox with the enthusiasm of a newborn foal.

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