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H&H interview: US event rider Boyd Martin *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

The US event rider talks to Pippa Roome about sporty families, changing nationality and why failure spurs him on to be better

How many families can boast parents who were both Winter Olympians, a son who is an Olympian and a daughter who is an ultra-marathon runner?

Such is the heritage of Boyd Martin, 40, who competed for the US at London 2012 and Rio 2016.

Boyd’s mother, Toy Dorgan-Martin, was a speed skater from Illinois, while his Australian father, Ross, became a competitive skier after working on a farm for “a guy who trained him to cross-country ski a bit”. The pair met at the 1968 Grenoble Winter Olympics.