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H&H interview: US dressage star Steffen Peters *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

The US dressage star talks to Pippa Roome about battling back from “a very dark place” following a confidence crisis

“It’s easy when things go well, but when they don’t and people stick by you – how can you put that into words? There’s so much gratitude for that. Last year was tough.”

Sitting in the VIP tent at the Adequan Global Dressage Festival (AGDF) in Florida, Steffen Peters appears to be on top of the world. On the day we meet, he had won the World Cup qualifier grand prix the previous night. That evening, he would win the freestyle too. A glance at his FEI record a couple of months later shows that he and Suppenkasper were unbeaten during the AGDF season, winning 11 classes, with scores up to 83.5%.