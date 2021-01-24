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Sharp and snappy: gridwork with Gemma Tattersall *H&H Plus*
Martha Terry
24 January, 2021 09:00
Olympian Gemma Tattersall puts two event horses at different levels through a grid designed to teach them to jump both boldly and carefully
Gemma Tattersall shares with us a gridwork jumping exercise using V poles that was inspired by her friend and fellow event rider Laura Collett…
Gridwork is often known as gymnastic jumping, because it helps teach the horse to be more elastic and enables both horse and rider to hone certain techniques without fussing about the perfect stride. Grids are typically set up on slightly short strides – seven yards to a horse’s stride rather than eight – to encourage the horse to be sharp with his front legs and not flatten, instead making a rounded bascule over the fence with the forelegs tucked up. There are myriad grid formats you can set up, but in this session with two of Gemma’s event horses, she chooses one set out on “true striding”.
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