{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Celebrating Badminton’s most brilliant equine heroes *H&H Plus*

Horse & Hound

From the horse who completed seven times in a row to a mare whose son followed her into the runner-up spot, Catherine Austen and Pippa Roome tell the story of 10 of Badminton’s equine superstars

Nereo

His 2017 Badminton win made Nereo the event’s oldest winner, at 17, and gave Andrew Nicholson his long awaited victory on his 37th completion. The horse finished in the top 12 at the event on another four occasions.

The Spanish-bred Nereo started out as a “gawky” ugly duckling and Andrew sold him unseen to long standing owner Libby Sellar.

“She was in New Zealand at the time and I said she should buy him without looking at him as she wouldn’t like what she saw — when she saw him at an event three months later she didn’t like him at all,” he remembers.