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Goodnight – Tessa Waugh’s hunting diary: I’ve become a helicopter parent *H&H Plus*

Tessa Waugh

Britain’s more traditional weather returns along with the first steps towards a new normality, but nothing can dampen Tessa Waugh’s spirits as she becomes rather too involved in her kids’ riding lessons

It made a nice change to be trundling down the road at the weekend with Mary and Alec in the pick-up beside me and a trailer containing two ponies. Going out en masse is such a rarity these days that there was a celebratory feel in the car despite the rain bashing at the windscreen and the wind whistling in the trees. Lockdown seems to have that effect – it turns the most ordinary things into an event.