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Goodnight – Tessa Waugh’s hunting diary: Green shoots of normality *H&H Plus*

Tessa Waugh

While the world continues to change, Tessa Waugh cherishes the little treats nearby that feel secret and magical – though the prospect of a socially distanced puppy show loses some of its lustre

When we were in the grip of full lockdown, it was soothing to imagine that when we re-emerged, the world would be just as we left it. Of course this was never going to happen, and as soon as you venture out you see the changes.