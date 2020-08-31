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Goodnight – Tessa Waugh’s hunting diary: ‘The ties of community’ *H&H Plus*

Tessa Waugh

Tessa Waugh takes solace in hunting’s community spirit and the pared-down puppy shows going ahead, as she enjoys watching one of last summer’s fluffy incumbents picking up a prize

This year has seen racing with empty grandstands, cricket and football matches played to eerie silence, and now, on a micro scale, puppy shows with just small gatherings of people.