{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Five minutes with: ITV Racing presenter Oli Bell *H&H Plus*

Hannah Lemieux Hannah Lemieux

Oli Bell has been a presenter on ITV Racing since 2017 and his uncle, Michael Bell, is a top Flat racehorse trainer.

What’s the last book you read?
I actually have two books on the go at the moment, one called Save The Cat, which is all about how to write a screenplay. I wrote a children’s book a few years ago, it was a bit rubbish and never got published, but writing interests me. I thought during this lockdown I would do some research into writing screenplays and use the time wisely. I am also reading Notes On A Nervous Planet, which is all about surviving in the 21st century, and tells us not to use technology or our phones as much as we all do. It’s definitely the most reading I’ve done in about 15 years.