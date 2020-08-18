{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Sharon Hunt’s life lessons: ‘bad behaviour usually comes from poor management’ *H&H Plus*
Horse & Hound
18 August, 2020 12:24
The bronze medal-winning Olympian on horses for courses, setting goals at every competition and why she no longer wishes her life away
Eventer Sharon Hunt and her former top eventer, Tankers Town, enjoyed great success internationally, including team bronze at the 2008 Olympics and winning Luhmühlen in 2010. Sharon is based in Suffolk, where she coaches alongside producing her team of horses.
I treat every horse that comes on to my yard as an individual. I work out their specific strengths and don’t make them into something they’re not meant to be.
{"content":"PHA+Rm9yIGV4YW1wbGUsIHlvdSBjYW4gYnV5IGEgaG9yc2UgaW50ZW5kZWQgZm9yIHRoZSBldmVudCBmaWVsZCBidXQgY29tZSB0byByZWFsaXNlIGl0IHdhcyBtZWFudCB0byBiZSBhIHNob3dqdW1wZXIuIEluIHRoZSBwYXN0IEkgaGF2ZSBwZXJzZXZlcmVkIHdpdGggYSBob3JzZSBkb3duIHRoZSB3cm9uZyBwYXRoIGZvciB0b28gbG9uZyBhbmQgaXQganVzdCBkZW1vcmFsaXNlcyB5b3UgYm90aC4gTm93IEkgZG9u4oCZdCBzdGVyZW90eXBlIHRoZW0gYXQgYWxsLCBhbmQgSSBtYWtlIHN1cmUgdGhleSBoYXZlIGluZGl2aWR1YWwgdHJhaW5pbmcgcGxhbnMgc28gdGhleSBjYW4gZmxvdXJpc2guPC9wPgo8cD5Ib3JzZXMgZG9u4oCZdCBqdXN0IGNoYW5nZSBmb3IgYW55IG9sZCByZWFzb24sIGFuZCBpZiB0aGV5IHN0YXJ0IGJlaGF2aW5nIGRpZmZlcmVudGx5IHRoZXJlIGlzIG5vcm1hbGx5IHNvbWV0aGluZyB3cm9uZy4gWW91IGNhbiBnZXQgdGhlIG9kZCBob3JzZSB3aG8gaXMgcGFydGljdWxhcmx5IGhvdCBhbmQgc2hhcnAgZHVlIHRvIGl0cyBicmVlZGluZywgYnV0IG5hdWdodGluZXNzIGlzIGEgbWFuLW1hZGUgY29uY2VwdCwgYW5kIOKAnGJhZOKAnSBiZWhhdmlvdXIgdXN1YWxseSBjb21lcyBmcm9tIHBvb3IgbWFuYWdlbWVudC48L3A+CjxoMz5QbGFubmluZyBmb3IgcHJvZ3Jlc3M8L2gzPgo8cD5CZWZvcmUgYSBjb21wZXRpdGlvbiBJIG1ha2UgYSBwbGFuIGZvciBlYWNoIGhvcnNlLCBzbyBJIGtub3cgZXhhY3RseSB3aGF0IGl0IGlzIEkgd2FudCB0byBhY2hpZXZlLiBJcyB0aGlzIG91dGluZyBhIHN0ZXBwaW5nIHN0b25lIGZvciB0aGlzIGhvcnNlLCBvciBpcyB0aGlzIGhpcyBiaWcgZGF5IGZvciBoaW0gdG8gcHJvdmUgaGltc2VsZj88L3A+CjxwPjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2PjxzZWN0aW9uIGlkPSJlbWJlZF9jb2RlLTMxIiBjbGFzcz0iaGlkZGVuLW1kIGhpZGRlbi1sZyBzLWNvbnRhaW5lciBzdGlja3ktYW5jaG9yIGhpZGUtd2lkZ2V0LXRpdGxlIHdpZGdldF9lbWJlZF9jb2RlIHByZW1pdW1faW5saW5lXzIiPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lciBsaXN0aW5nLS1zaW5nbGUgbGlzdGluZy0tc2luZ2xlLXNoYXJldGhyb3VnaCBpbWFnZS1hc3BlY3QtbGFuZHNjYXBlIGRlZmF1bHQgc2hhcmV0aHJvdWdoLWFkIHNoYXJldGhyb3VnaC1hZC1oaWRkZW4iPg0KICA8ZGl2IGNsYXNzPSJzLWNvbnRhaW5lcl9faW5uZXIiPg0KICAgIDx1bD4NCiAgICAgIDxsaSBpZD0ibmF0aXZlLWNvbnRlbnQtbW9iaWxlIiBjbGFzcz0ibGlzdGluZy1pdGVtIj4NCiAgICAgIDwvbGk+DQogICAgPC91bD4NCiAgPC9kaXY+DQo8L3NlY3Rpb24+PC9zZWN0aW9uPjwvcD4KPHA+WW91IGhhdmUgdG8gY2hhbmdlIHlvdXIgbWluZHNldCBhbmQgaGF2ZSBnb2FscyBiZXlvbmQgdGhlIHJvc2V0dGVzLiBFdmVuIGlmIHlvdSBjb21lIGF3YXkgd2l0aCBubyBwbGFjaW5nLCB5b3UgY2FuIGJlIGhhcHB5IGluIHRoZSBrbm93bGVkZ2UgdGhhdCB5b3XigJlyZSBvbiB0cmFjayB0byByZWFjaCB5b3VyIHRhcmdldHMsIG9yIHRha2UgYWN0aW9uIHNvIG5leHQgdGltZSB5b3UgZ28gb3V0IGFuZCBhY2hpZXZlLiBJdCBtYWtlcyB0aGUgd2hvbGUgcHJvY2VzcyBtZWFzdXJhYmxlLjwvcD4KPHA+SSBoYXZlIGxlYXJudCBhIGxvdCBhYm91dCBwc3ljaG9sb2d5IGluIHJlY2VudCB5ZWFycy4gT25lIHllYXIgYXQgQmFyYnVyeSwgVGFua2VycyBUb3duIGRpZG7igJl0IGdldCBvdXQgb2YgdGhlIHN0YXJ0IGJveC4gSXQgbWFkZSBtZSByZWFsaXNlIGhvdyBpbXBvcnRhbnQgaG9yc2VtYW5zaGlwIGlzLiBJdCBkb2VzbuKAmXQgbWF0dGVyIGhvdyBnb29kIHlvdSBhcmUsIGlmIHlvdSBkb27igJl0IGhhdmUgdGhhdCBwYXJ0bmVyc2hpcCB3aXRoIGEgaG9yc2UgeW914oCZcmUgbm90IGdvaW5nIHRvIGdldCB0aGUgd2hvbGUgcGFja2FnZS4gSXQgZ29lcyBiYWNrIHRvIG1pbmRzZXQgYW5kIGxpc3RlbmluZyB0byB5b3VyIGhvcnNlcy48L3A+CjxwPkl0IGRlcGVuZHMgb24gdGhlIGNvbXBldGl0aW9uIGFuZCB0aGUgaG9yc2UgYXMgdG8gaG93IEkgZmVlbCBhaGVhZCBvZiByaWRpbmcuIFRoZSBvbmx5IHRpbWUgSSB3b3VsZCBnZXQgbmVydm91cyBpcyBpbiB0aGUgc3RhcnQgYm94LCBhbmQgdGhpcyB3b3VsZCBvbmx5IGJlIGlmIEkgZGlkbuKAmXQgdGhpbmsgdGhlIGhvcnNlIEkgd2FzIG9uIHdhcyBnb29kIGVub3VnaCBvciBpZiBwcmVwYXJhdGlvbiBoYWRu4oCZdCBnb25lIHRvIHBsYW4uIEkgZG9u4oCZdCBnZXQgbmVydm91cyBmb3IgdGhlIHNha2Ugb2YgaXQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTMiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHA+SWYgSeKAmW0gYXQgYSB0aHJlZS1kYXkgZXZlbnQgdGhlcmUgaXMgYSBkaWZmZXJlbnQga2luZCBvZiBwcmVzc3VyZS4gTXkgZHJlc3NhZ2UgdGVzdCBpcyB0aGUgdGltZSBJIHdhbnQgdG8gcGVyZmVjdCBldmVyeXRoaW5nLCB0aGUgY3Jvc3MtY291bnRyeSBpcyB0aGUgdGltZSBmb3IgYWRyZW5hbGluZSwgYW5kIGR1cmluZyB0aGUgc2hvd2p1bXBpbmcgSSBoYXZlIGEgZGVzaXJlIHRvIGFjaGlldmUuPC9wPgo8cD5JIHdpc2ggSSBjb3VsZCBzaG93anVtcCBsaWtlIDxhIGhyZWY9Ii90YWcvc2NvdHQtYnJhc2giPlNjb3R0IEJyYXNoPC9hPi4gSGUgaXMgYSBzZXJpb3VzIG1hZ2ljaWFuOyB0aGUgd2F5IGhlIHN0YXlzIHNvIHN0aWxsIGluIHRoZSBzYWRkbGUgd2hlbiBqdW1waW5nIHRob3NlIGVub3Jtb3VzIGZlbmNlcy4gSGUgbmV2ZXIgbG9zZXMgaGlzIGJhbGFuY2UgYW5kIGhlIG1ha2VzIGV2ZXJ5dGhpbmcgbG9vayBlZmZvcnRsZXNzLjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS00IiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxoMz5FbmpveSB0aGUgam91cm5leTwvaDM+CjxwPkRvbuKAmXQgd2lzaCB5b3VyIGxpZmUgYXdheSBhbmQgZG9u4oCZdCBrZWVwIGxvb2tpbmcgZm9yIGEgYmV0dGVyIGRheSBhaGVhZC4gTGVhcm4gdG8gZW5qb3kgdGhlIHN0cnVnZ2xlcyBhbG9uZyB0aGUgd2F5IGFuZCBhcHByZWNpYXRlIHRoZSBoYXJkIGRheXMsIGFzIHRoZXJlIGFyZSBwbGVudHkgb2YgdGhlbSB3aXRoIGhvcnNlcy4gSSByZW1lbWJlciB3aGVuIEkgd2FzIHlvdW5nZXIgSSB3YXMgY29uc3RhbnRseSBsb29raW5nIGZvcndhcmQgYW5kIGxpdmluZyBmb3IgdG9tb3Jyb3cuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHA+SSBkb27igJl0IGJlbGlldmUgaW4gbGl2aW5nIGluIHRoZSBwYXN0IGVpdGhlciwgd2hpY2ggaXMgd2h5IEkgY291bGQgbmV2ZXIgcGljayBhIGhvcnNlIEnigJlkIHdhbnQgYmFjay4gT2YgY291cnNlLCB3ZSBhbGwgd2FudCBhIHN0cmluZyBvZiB0b3AgaG9yc2VzIGF0IGFueSBwb2ludCBpbiB0aGUgZ2FtZSwgYnV0IEnigJltIGx1Y2t5IHRvIGhhdmUgaGFkIHJpZGVzIHRoYXQgaGF2ZSBnb3QgbWUgd2hlcmUgSSBhbSB0b2RheS48L3A+CjxwPkl04oCZcyBlYXN5IHRvIG1pc3MgY2VydGFpbiBob3JzZXMsIHN1Y2ggYXMgVGFua2VycyBUb3duIOKAkyB3aG9tIEkgd2FzIHNvIGx1Y2t5IHRvIGhhdmUgYXQgdG9wIGxldmVsIGZvciBzbyBsb25nIOKAkyBidXQgdGhleSBoYXZlIGFsbCBiZWVuIHBhcnQgb2YgbXkgam91cm5leS4gSeKAmW0ganVzdCBkZXRlcm1pbmVkIHRvIGZpbmQgYW5kIGNyZWF0ZSBhbm90aGVyIHN0YXIuPC9wPgo8cD5PbndhcmRzIGFuZCB1cHdhcmRzLjwvcD4KPHA+PGVtPkgmYW1wO0ggMTMgQXVndXN0LCAyMDIwPC9lbT48L3A+CjxwPgo="}
You may also be interested in…
Sharon Hunt picked up the first four-star win of her eventing career ahead of Ingrid Klimke and Andreas Dibowski
British Eventing reveals a strong team for this year's Olympic Games which will be held in Hong Kong, with two
Tankers Town has been retired from competition but is enjoying touring schools with Sharon while she talks to children about
The Swiss showjumping team have finally received their team bronze medals from the 2008 Olympic Games after Norway were stripped
Horse & Hound's Deputy Editor blogs from Hong Kong, where she is enjoying a behind the scenes look at the
{"location":"Keystone Header","subscribeText":"Subscribe now","version":"1","menuWidgetTitle":"H&H Plus","myAccountLnk":"\/my-account","premiumLnk":"\/hhplus","menuLnks":{"2":{"text":"Plus Hub","href":"\/plus-hub"}},"colors":{"text":"#000","button":"#000","link":"#00643f"}}