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Sharon Hunt’s life lessons: ‘bad behaviour usually comes from poor management’ *H&H Plus*

Horse & Hound

The bronze medal-winning Olympian on horses for courses, setting goals at every competition and why she no longer wishes her life away

Eventer Sharon Hunt and her former top eventer, Tankers Town, enjoyed great success internationally, including team bronze at the 2008 Olympics and winning Luhmühlen in 2010. Sharon is based in Suffolk, where she coaches alongside producing her team of horses.

I treat every horse that comes on to my yard as an individual. I work out their specific strengths and don’t make them into something they’re not meant to be.

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