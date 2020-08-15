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Mr Bass: what makes this event horse so special *H&H Plus*
Pippa Roome
This eventing star recently returned to competition for the first time since picking up an injury at Badminton 2019. Pippa Roome finds out why he’s so special...
Event horse Mr Bass – vital statistics
Age: 12
Breeding: Carrico x Exorbitant XX
Breeder: Henning Heinz, Tremsbuettel (Germany)
Stable name: Chuck
Owners: Laura Collett, Nick and Lyn How and Keith and Louise Scott
Rider: Laura Collett
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