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Mr Bass: what makes this event horse so special *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

This eventing star recently returned to competition for the first time since picking up an injury at Badminton 2019. Pippa Roome finds out why he’s so special...

Event horse Mr Bass – vital statistics

Age: 12
Breeding: Carrico x Exorbitant XX
Breeder: Henning Heinz, Tremsbuettel (Germany)
Stable name: Chuck
Owners: Laura Collett, Nick and Lyn How and Keith and Louise Scott
Rider: Laura Collett

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