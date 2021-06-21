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Choosing the right course to establish a career with horses *H&H Plus*

Stephanie Bateman

    • Finding employment after education is key. Horse & Hound discovers which of the versatile equine-based courses are most likely to get you a job...

    WHETHER you are a school leaver looking for your next step in education or are on the path towards a new career, you’re not short of choice when it comes to degrees, certificates and diplomas in the equestrian industry.

    “The most versatile courses that colleges run for school leavers are level three diplomas which cover a wide aspect of the equine industry via theory and practical units,” explains Helen Cranfield-Findlay, head of equine at Berkshire College of Agriculture. “Each unit has some practical assessment which is why these qualifications are more recognised by the equine industry.

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    This exclusive feature can also be read in Horse & Hound magazine, on sale date 17 June 2021

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