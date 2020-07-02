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Legends of the sport: The stellar career of brilliant showman Robert Oliver *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

The winner of more than 40 HOYS championships, Robert Oliver’s breadth of horsemanship is such that few can match. Tricia Johnson looks back at his stellar career

Showing legend Robert Oliver, who celebrated his 80th birthday in May, holds a unique place in the record books. In a career spanning some 70 years, he has won and been champion in every category of horse class at Horse of the Year Show (HOYS) and Royal International (RIHS) – many times over – and his animals have stood supreme multiple times at both shows.

Since posting their first HOYS wins in 1970, Oliver-produced horses have claimed more than 40 HOYS championships in total, including 12 cob, nine hunter, six hack, two riding horse, two ladies’ and five small hunter titles.