{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

All in a day’s work: YouTube sensation Esme Higgs *H&H Plus*

Madeleine Silver Madeleine Silver

Esme Higgs, 18, on her unhorsey start, the pressures of social media and being star-struck by William Fox-Pitt

It still amazes me that so many people watch my videos on YouTube. It was the summer after my GCSEs that I started making videos of my horses and, one day, I made one called “How to tack up a horse”. I had no clue people would watch it. I thought it would just be friends and family – but that video got me a couple of hundred subscribers.

My YouTube channel “This Esme” now has 370,000 subscribers, and I get 12 million views across my social media platforms each month.