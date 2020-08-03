All in a day’s work: Racing silks maker Adrian Wray *H&H Plus*

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Horse & Hound

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A great pal of mine was riding in the Fox Hunters’ Chase at Aintree in 1988, in a roll-neck woolly jumper.

He fell, and the following day, having broken his collar-bone at Aintree – which he didn’t own up to – he rode at a point-to-point in horizontal snow. I refused to get out of the lorry. He was third in fearful conditions, and came back freezing cold and soaking wet.

I said, “It’s ridiculous; you spent all week trying to lose weight and come back in a woolly jumper that weighs a huge amount more than when it started out.”