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All in a day’s work: PR guru Ashley Rossiter *H&H Plus*

Stephanie Bateman

Ashley Rossiter on talking horses with Jamiroquai, covering up “eau de cheval”, and her styling background paying dividends in the show ring

I’ve always had a passion for writing, so after school I went to the London College of Fashion and studied fashion journalism. When I left, I wanted to become a fashion editor, but I soon realised that I wasn’t going to walk straight in as the editor of Vogue, so I ended up side-stepping and working in fashion PR.

We had a lot of stylists who would come in and dress the celebrities and popstars which looked great fun, so I thought I’d try my hand at styling.

After a few years as a stylist, I got in with a record company which had just signed Kylie Minogue. I started working with better-known artists with bigger budgets, and was product placement manager for brands including Nike, Timberland and Oakley Eyewear.